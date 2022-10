Gisela empatiza con Dalia Durán: “Basta de Johns Kelvin en este país”

Dalia Durán compartió sus sentimientos acerca de la liberación de su expareja John Kelvin, quien estuvo recluido en el penal de Lurigancho durante un año y tres meses por agresiones físicas contra la modelo cubana. Según expresó Durán, ahora es una mujer diferente: “A mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú; porque no eres víctima de nada”. También, afirmó que el músico no se ha contactado con ella ni con sus hijos: “Yo sabía que iba a ser así (...) Nadie lo conoce mejor que yo, yo he estado 13 años con él y puedo decirte que esa persona no ha cambiado”. Ante ello, Gisela le expresó su apoyo y le ofreció ayuda para volver a apelar su caso ante la corte: “Lo que uno hace aquí, de todas maneras se va a pagar aquí”. Asimismo, lanzó una crítica a la familia del cantante, que recibió su salida de prisión con una celebración: “El respeto empieza cuando nos unimos y somos empáticos, cuando decimos ‘Basta de Johns Kelvin en este país’”. VIDEO: América TV