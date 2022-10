¡Para no creer! Janet Barboza fue la primera sorpresa de “El gran show” al ser presentada como parte del jurado este 29 de octubre. Mientras conversaba con Gisela Valcárcel, la actriz Melissa Paredes no pudo evitar su rostro de incomodidad por toda la discusión mediática que protagonizaron meses atrás. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos los televidentes fue que la conductora de “América hoy” saludó a todos con un beso en la mejilla, pero a la bailarina solo le dio el puño. La actitud de la presentadora fue cuestionada por la dueña de GV Producciones y aclaró: “ Sería un beso de Judas ahora porque no sería real. Tampoco sería un abrazo honesto porque a Melissa cuando le contaron que yo iba a estar aquí tuvo varios comentarios que no me terminaron de gustar. Empezando por decir que yo era una bruja (...)”. VIDEO: América Televisión