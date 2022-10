Carlos Álvarez denuncia presunto hackeo a la venta de entradas de su show: “No me voy a callar”

Carlos Álvarez denunció esta tarde 29 de octubre en sus redes sociales el intento de sabotaje para su próximo show. “Deseo comunicar que mi página de ventas de entradas de Teleticket, al parecer, ha sido bloqueada. Las personas que desean entrar a comprar no pueden, como si estuvieran agotadas, cosa que no es así”, dijo al inicio. Reveló que la empresa no responde sus llamadas a pesar de la insistencia. “No me queda duda de que alguien entró a la página y la hackeó”, agregó el humorista. Por último, precisó que no detendrá su trabajo a pesar de los haters. “Mi show es de humor político matizado con música y danzas peruanas. Quienes han acudido a mi espectáculo saben de ello. Si a alguien le jode que me presente o que difunda nuestras costumbres o le diga las cosas como son por medio del humor político, déjenme decirle que no me callaré nunca”, sentenció. Video: @carlosalvarezoficial_