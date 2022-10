Melissa Paredes quiere regresar a la actuación como villana: “Me quedaría perfecto”

Melissa Paredes tiene una interesante experiencia en el mundo de la ficción. Fue protagonista en las series “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas”. Tras los escándalos que vivió con su expareja Rodrigo Cuba, la modelo no participó en ninguna producción de ficción. Ahora, quiere regresar a la actuación. “Lo que no he hecho hasta ahora es el papel antagónico”, comentó. “Me quedaría perfecto”, opinó. Su pareja Anthony Aranda estuvo de acuerdo con esta declaración. “La haría muy bien”, concordó. VIDEO: América TV.