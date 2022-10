Melissa Paredes tiene una interesante experiencia en el mundo de la ficción. Fue protagonista en las series “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas”. Tras los escándalos que vivió con su expareja Rodrigo Cuba, la modelo no participó en ninguna producción de ficción. Ahora, quiere regresar a la actuación. “Lo que no he hecho hasta ahora es el papel antagónico”, comentó. “Me quedaría perfecto”, opinó. Su pareja Anthony Aranda estuvo de acuerdo con esta declaración. VIDEO: América TV.