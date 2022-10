Ethel Pozo revela que no desea ver a Melissa Paredes en “América hoy”: “No soy hipócrita”

¡Pero eran íntimas! Ethel Pozo se indignó con los comentarios que hizo Melissa Paredes tras enterarse de un posible ingreso de Janet Barboza como jurado VIP de “El gran show”. Como se recuerda, ambas conductoras ‘rompieron palitos’ tras el ampay de la actriz con Anthony Aranda. Ahora, Ethel asegura que no podría tener cara a cara a Melissa. “Si ella viene, no quisiera estar en el set. No le puedo sonreír a nadie si no quiero, no soy hipócrita”, aseveró. Video: América TV