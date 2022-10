Michelle Soifer rechaza invitación de “América hoy” y Brunella Horna reacciona: “¡Que no venga!”

“Modo perreo” es la canción que Michelle Soifer se encuentra promocionando en varios programas de televisión y, anteriormente, se acordó que visitaría el set de “América hoy”; sin embargo, la cantante desistió. Este jueves 27 de octubre, los conductores del mencionado magazine tuvieron algunas expresiones ante la ausencia de la ex chica reality. “Si no quiere venir Michelle, la que pierde es ella, la que tiene que promocionar su canción es ella. ¡Qué no venga!”, dijo Brunella Horna. VIDEO: América TV.