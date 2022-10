Janet Barboza reprendió en vivo a Brunella Horna luego de que la joven conductora la corrigiera al presentar una nota sobre Michelle Soifer. La ‘Rulitos’ trajo a colación el hecho de que la ‘Baby Bru’ publicó en sus redes sociales el preciso momento en que ellas, Ethel Pozo, Giselo y Christian Domínguez fueron “detenidos” en una reconocida cevichería por presuntamente no haber pagado la cuenta. “ Tú no digas nada ‘Bubu’ después de tremendo lío en que nos has metido el día de ayer, haciendo el ridículo, un papelón. Hemos quedado como muertos de hambre que van a buscar canje a un restaurante ”, dijo indignada Janet. VIDEO: América hoy