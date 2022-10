Janet Barboza no pasó alto que Brunella Horna mancillara su honor al acusarla de haber pedido canje junto al resto de conductores de “América hoy” en conocido restaurante.

Janet Barboza reprendió a Brunella Horna luego de que la conductora la corrigiera en vivo al presentar una nota sobre Michelle Soifer. La ‘Rulitos’ trajo a colación el que la ‘Baby Bru’ publicará en sus redes sociales el preciso momento en que ellas, Ethel Pozo, Giselo y Christian Domínguez fueron detenidos en una reconocida cevichería por presuntamente no haber pagado la cuenta. “ Tú no digas nada ‘Bubu’ después de tremendo lío en que nos has metido el día de ayer, haciendo el ridículo, un papelón. Hemos quedado como muertos de hambre que van a buscar canje a un restaurante ”, dijo indignada Janet. VIDEO: América hoy