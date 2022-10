Brunella Horna captó el preciso momento en el que habrían sido “detenidos” en una cevichería por supuestamente no pagar la cuenta.

Los conductores de “América hoy” se pronunciaron esta mañana, 27 de octubre, sobre el video en el que bromean de haber sido “detenidos” en la cevichería Mi Barrunto por supuestamente no haber pagado la cuenta. Janet Baboza y Ethel Pozo criticaron a varios medios por hacerlos quedar mal. “Nuestra honra se pone en tela de juicio, se dice que queríamos aprovecharnos del canje , de comer gratis, que nos detuvieron por no querer pagar la cuenta”, dijo la popular ‘Retoquitos’. “Mi mamá me ha llamado molesta”, agregó Edson Dávila. Video: América TV