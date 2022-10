Pese a las pruebas y declaraciones que brindó Dalia Durán, el Poder Judicial decidió liberar a John Kelvin de prisión. Este miércoles 26 de octubre, Karla Tarazona tuvo una fuerte opinión sobre el cantante y advirtió que “este tipo de personas, que son agresoras en esta magnitud, en un año no van a cambiar. Acordémonos que en el perfil psicológico detallan que es un narcisita. Este tipo de personas llevan terapia, no porque les nace, sino porque también es una forma de hacerle creer a los demás que está cambiando. No esperemos que pase una desgracia”. VIDEO: Panamericana