Coldplay sorprende a fans al cantar “De música ligera” de Soda Stereo durante show de Argentina

Volvieron con fuerzas. La banda británica Coldplay ofreció su primer concierto en el estadio de River Plate, Argentina, como parte de su gira “Music of the sphares world tour”. El vocalista Chris Martin interpretó sus mejores éxitos, como “A sky full of stars”, “In my place” y “Fix you”. Sin embargo, al margen de todo eso, los asistentes se emocionaron al oír la canción “De música ligera” de Soda Stereo. VIDEO: Facebook