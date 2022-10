A horas de la liberación de John Kelvin del penal de Lurigancho luego de ser condenado por el delito de agresión sexual contra su aún esposa, Dalia Durán, la cubana se conectó con “Amor y fuego” para comentar cómo se siente con la noticia. “Ese día, que fue el peor día de mi vida, no lo voy a borrar jamás. (John) No me mató de milagro”, expresó. “No lo veo como violencia de género, sino como intento de feminicidio. No es que te dio una cachetada, que está igual de mal, sino que casi te mata”, respondió Rodrigo González afligido. Asimismo, Dalia precisó que, en un momento, cambió de versión por el amedrentamiento de la familia del músico. “Me rectifiqué alguna vez en cámara Gesell por la presión que tenía. Ese hombre no ha cambiado, sigue siendo el mismo manipulador de toda la vida”, finalizó. VIDEO: Willax TV