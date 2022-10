Rodrigo González critica a Samahara Lobatón y Youna por falso comunicado sobre su ruptura

Samahara Lobatón y Youna protagonizaron una polémica el último fin de semana. El peluquero asombró a todos al publicar historias de Instagram en las que aseguraba haber terminado su vínculo con la hija de Melissa Klug. “Mi relación con Samahara Lobatón, lastimosamente, no da para más y decidimos enfocarnos netamente en la salud y el bienestar de nuestra hija”, escribió el barbero. Sin embargo, a tan solo minutos del posteo se retractó: “Yo subí ese mensaje para una broma en CF (grupo cerrado de amigos) y lo puse en público, por eso lo borré rápido”. Rodrigo González habló del tema y criticó duramente a la pareja. “La gente no es tonta, esto no es una broma. Tu relación es una broma desde hace muchos meses. Desde un inicio, lo que hacen, las idas y vueltas, las denuncias, las amenazas. Y después te quejas cuando la gente les dice lo que le dicen. (...) Algo ha pasado en esa relación”, opinó el presentador de “Amor y fuego”. VIDEO: Willax TV