La próxima excarcelación de John Kelvin dejó atónitos a más de uno, entre ellos a Ethel Pozo, quien no pudo ocultar su indignación al saber que el cumbiambero quedará en libertad tras haber sido acusado de violencia física, sexual y psicológica contra Dalia Durán. “Qué injusta es la vida a veces. Qué impotencia para una mujer. Al margen de si es famoso o no, John Kelvin; me golpean, me masacran, denuncio, paso por peritos... Se dice que le van a dar más de 20 años y al año sale libre. Si esto le pasa a un caso que es público, qué no pasará con las personas que van a una comisaría tras ser agredidas por su conviviente o esposo y quieren hacer justicia. VIDEO: América TV