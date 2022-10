Valeria Piazza fue una de las sorpresas de la noche en la cuarta gala de “El gran show”, llevado a cabo el 22 de octubre. La exreina de belleza se disfrazó de una princesa Disney para bailar el tema “La bella y la bestia”, con el fin de apoyar un caso social. Sin embargo, antes de iniciar la presentación, reveló lo difícil que fue la preparación y en sí, presentarse en vivo. “Todos me han recibido con una gran sonrisa. He estado en el escenario de Filipinas en el Miss Universo, pero nunca he sentido este sentimiento . Creo que es esta pista que tiene algo especial, ya estoy un poco más relajada”, mencionó a Gisela Valcárcel. Video: América TV