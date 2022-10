Magaly revela que hizo su programa con fiebre tras contraer salmonella en uno de sus viajes

Magaly Medina preocupó a todos sus seguidores al contar que sus últimos programas los condujo enferma y con cuadros de fiebre. La conductora de TV explicó que contrajo la Salmonella por comer lácteos no pasteurizados durante uno de los últimos viajes que realizó: “Resulta que tengo una gastroenteritis introducida por salmonella, me comí un antojito antes de subirme al avión que me traía a Lima (…) Me comí dos panes con queso mantecoso y al parecer no estaba pasteurizado. Mucho cuidado cuando se comen lácteos. Estuve muy mal, anoche hice el programa con fiebre (…) me aconsejaron que me quedara en cama, pero mi deber con ustedes es más grande aún”. Video: Instagram