El actor Santiago Suárez asombró al jurado con su coreografía de “Umbrella” y “Singing in the rain”.

¡Sorprendió! Santiago Suárez se impuso a Gabriela Herrera en el duelo que protagonizaron en “El gran show”. El actor derrotó a la bailarina al aparecer en la pista de baile con unos tacos y moverse al ritmo de “Umbrella” y “Singing in the rain”. La también modelo hizo su mejor esfuerzo, sin embargo, no logró vencer al artista, quien se llevó los aplausos del público y dejó boquiabiertos a sus demás contrincantes. VIDEO: América TV