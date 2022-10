Samahara Lobatón llegó a la pista de baile de “El gran show” con su hermana y su madre, Melissa Klug, para que la apoyen en su versus y no abandonar el reality. La influencer deslumbró en el escenario junto a su familia y se robaron las miradas del público, pero no pudo librarse de la eliminación. “Este programa me devolvió las ganas de seguir viviendo, lo hice por eso”, dijo la joven tras perder versus con Facundo González este 22 de octubre. Video: América TV.