Magaly Medina bromea con Julián Zucchi: “Agradece que no has aparecido en mis ampays”

Julián Zucchi y Yiddá Eslava se presentaron en “Magaly TV, la firme” para comentar sobre su película “Sí, mi amor”. En ese contexto, el argentino contó, entre risas, cómo reaccionó cuando se enteró de que estaría en el programa: “Es la primera vez que me siento acá (...) ¿Qué hice mal?”. Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ no dudó en hacerle una broma. “Debes agradecer que no has aparecido en uno de mis ampays” , le bromeó. Luego presentó a la pareja como una de las más sólidas de la farándula y explicó cómo nació el amor que dio como fruto a dos hermosos niños. Video: ATV