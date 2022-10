Andrés Hurtado revela que casi pierde la vida: “Utilicé medicamentos y me dio taquicardia”

Como es costumbre, Andrés Hurtado invitó a un especialista en medicina para apoyar y aconsejar a un sector de la población. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los televidentes cuando el conductor de Panamericana reveló que estuvo a punto de perder la vida: “Yo llegué en un momento crítico. No sabía que era hipertenso. Utilicé unos medicamentos que me dieron una taquicardia gigantesca y me llevaron, a punto de morir, a la Clínica San Pablo”. VIDEO: Panamericana