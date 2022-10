El cantante ‘Tomate’ Barraza visitó el programa de Magaly Medina junto a su orquesta, y se ofreció para estar en su fiesta de aniversario, pero no lo aceptaron.

¡La tiene clara! Magaly Medina recibió a “Los Barraza” en su set de televisión para que animen la última parte de su programa. Sin embargo, llamó mucho la atención cuando presentó a ‘Tomate’ Barraza y, mientras conversaban, el cantante se ofreció junto a su agrupación musical para cantar en su fiesta de aniversario, pero no contó con la peculiar respuesta de la conductora de “Magaly TV, la firme”: “ No, ya cerramos la lista de cantantes ja, ja, ja” . El intérprete de “Ese hombre” le bromeó diciendo: “ Claro. Como contrató a Rodrigo Tapari nosotros ya somos una basura ”. Ante ello, la periodista respondió: “ No, para nada ”. VIDEO: “Magaly TV, la firme”