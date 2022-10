Giuliana Rengifo y Leysi Suárez, participantes de “El gran show”, se han dado las paces, pero aclaran que no son amigas.

Tras el abrazo visto entre Leysi Suárez y Giuliana Rengifo en “El gran show”, la bailarina se pronunció para hacer unas aclaraciones en torno a su amistad. “El hecho de que hicimos las paces no quiere decir que somos las mejores amigas. Simplemente, hay calma”, dijo a las cámaras de “América espectáculos”. Por su parte, la exvocalista de Alma Bella dio su versión: “Vieron que no hemos abrazado... bien con ella. No soy hipócrita, delante y detrás de cámaras soy igualita”. VIDEO: América TV