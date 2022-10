Gigi pide celeridad en caso de Gabriela Sevilla para evitar rumores: Ya se debería saber qué pasó

El caso del Gabriella Sevilla ha paralizado a todo el país tras las declaraciones del ministro del Interior, en las que informó que la joven no estaba embarazada. Tras ello, han surgido un sinfín de especulaciones al respecto, por lo que Gigi Mitre pidió que se acelere las investigaciones de ello para evitar que sigan difundiendo rumores. “¿Saben qué me cuesta creer? Que hasta ahora se hable de esta forma. Cualquier médico se podría dar cuenta si estuvo o no embarazada, haciéndole una revisión ginecológica (...) Hasta esta altura, ya deberíamos tener la certeza de qué fue lo que pasó, porque cualquier médico puede saber si estuvo o no embarazada”. Video: Willax