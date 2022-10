¡Para no creer! Christian Domínguez es un cantante que se ha hecho conocido por las veces en que le fue infiel a sus exparejas. No obstante, en esta ocasión contó una experiencia que causó el asombro de sus compañeros de “América hoy”, con quienes estaba jugando al karaoke de canciones sufridas. Los conductores estaban entonando “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández hasta que empezaron a molestar al cumbiambero, quien acabó diciendo: “Yo lo he contado alguna vez. Como a los 18 años me pasó. Lloraba así y se me caían las lágrimas. (...) Yo lloré porque me sacaron la vuelta”. La presentadora Ethel Pozo le refutó asegurando que si cantarían por las veces que él fue infiel se tomarían todo el programa. Ante eso, respondió: “ ¿Te das cuenta? Por eso no me gustar jugar ”. VIDEO: “América hoy”