La presentadora de “Más espectáculos” anhelaba ir al concierto de Daddy Yankee. Sin embargo, le confesó a su compañero de conducción que no había encontrado canje.

Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros comentaron sobre el concierto de Daddy Yankee en el programa “Más espectáculos”. El conductor de “Estás en todas” reveló que tuvo que comprar su entrada. Mientras que la popular ‘Chinita’ admitió que intentó pedir canje para asistir al show, pero no tuvo éxito. “ No, no hay canje. Yo lo intenté. Bueno, es que es uno de los artistas más importantes del mundo ”, dijo.