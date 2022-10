¡No tolera nada! Génesis Tapia se mostró muy recta al llamar las cosas como son y no parcializar su opinión respecto a la infidelidad que cometió el cantante Pedro Loli al conversar con una joven y citarla en el mismo hotel donde se hospedaba. Como se recuerda, no es la primera vez que el cumbiambero hace algo así y, por ello, la molestia de la abogada. Todo inició cuando los conductores de “En boca de todos” comentaban el hecho y Ricardo Rondón manifestó: “(...) Al parecer, ella le habría dicho: ‘Te advierto, ah. Esta es la última. La próxima te vas a tu casa’. Están muy bien y me parece perfecto después del incidente y la travesura, como él lo ha señalado (...)”. La exbailarina asumió que lo estaba defendiendo y le criticó: “Deberías ser más imparcial y no parcializarte con esto porque hay que entender que él ya ha caído en esto reiteradas veces. Te equivocas uno, dos, pero ¿tres, cuatro y cinco? (...) Eso no es nada bueno que parece malo. Eso es malo por donde lo quieras ver (...)”. VIDEO: “En boca de todos”