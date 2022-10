Samu a Giuliana Rengifo tras enviarle carta notarial a Magaly: “Si está facturando es por todo el circo”

Giuliana Rengifo sorprendió a todos al revelar que le envió una carta notarial a Magaly Medina por cómo la ha tratado y calificado. El periodista Samuel Suárez hizo un pronunciamiento sobre esto en su cuenta de Instagram. “¿La Rengifo le ha enviado una carta notarial a Magaly? No, no creo, olvídate, más bien, si quiere darle algo, debería darle por lo menos una canasta navideña, que separe un par de pavos de 5 kilos riquísimos”, bromeó el dueño de Instarándula. “Gracias a ella la han vuelto a poner en la vitrina así que no, no creo que haya carta notarial, piensa en una buena canastita, su regalito, su vinito, por supuesto, y por ahí si quieres regálale un par de cositas más, pero al menos con eso yo creo que estás por bien servida”, agregó.