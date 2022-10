Melissa podría terminar con Anthony Aranda si ingresa a “EGS”: “Ahí sí no llegamos al año”

La presencia de Anthony Aranda en “El gran show” fue aclamada por Melissa Paredes, pero como su compañero de baile. Este 17 de octubre, “Más espectáculos” mostró la entrevista que tuvo con la modelo y le consultaron sobre su próximo aniversario con el bailarín, a lo que ella respondió: “Si lo meten, definitivamente, mi relación no dura hasta fin de año. ¿Cómo van a traer a un bailarín profesional más? No frieguen, ustedes quieren que yo me separe, ahí sí no llegamos, no hay forma, yo soy picona, imagínate con mi novio peleándome por la copa, le jalo los pelos”. VIDEO: América TV.