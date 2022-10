No le gustó nada. María Antonieta de las Nieves se mostró disgustada por el sketch de “JB en ATV”, en el que Martín Farfán se caracterizó de la Chilindrina. Al respecto, la actriz mexicana dijo: “ Hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas ”. VIDEO: TikTok