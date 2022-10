Magaly minimiza carta notarial de Giuliana Rengifo y su abogado le recomienda no responderla en vivo

En la edición de “Magaly TV, la firme” del 17 de noviembre, Magaly Medina invitó al programa a su abogado Iván Paredes para hablar sobre la carta notarial de Giuliana Rengifo, la cual “Amor y fuego” hizo pública. “Dicen que estoy lesionando su imagen pública y reputacional”, habló la conductora. Seguido a esto, su defensa legal dio su opinión. “Te he aconsejado que no la contestes porque tiene un efecto formal y material. Ella dice que te rectifiques, me causa mucha gracia porque nadie manda una carta notarial para esto”, comentó. VIDEO: ATV