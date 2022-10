No hará caso al accionar de Giuliana Rengifo. En su espacio en ATV, Magaly Medina y su abogado hablaron de la carta notarial de la cantante, la cual han decidido ignorar en su totalidad.

En la edición de “Magaly TV, la firme” del 17 de noviembre, Magaly Medina invitó al programa a su abogado Iván Paredes para hablar sobre la carta notarial de Giuliana Rengifo, la cual “Amor y fuego” hizo pública. “Dicen que estoy lesionando su imagen pública y reputacional”, habló la conductora. Seguido a esto, su defensa legal dio su opinión. “Te he aconsejado que no la contestes porque tiene un efecto formal y material. Ella dice que te rectifiques, me causa mucha gracia porque nadie manda una carta notarial para esto”, comentó. VIDEO: ATV