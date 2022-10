Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre los dos nuevos ingresos al programa “El gran show”, con el detalle de que aún no se conocen sus identidades, solo que son un hombre y una mujer. Figuras de la farándula especularon que se trataría de Anthony Aranda e Isabel Acevedo, versión que es compartida por los conductores de “Amor y fuego”. “No me sorprendería, me parece que va a tono con el programa; la televisión blanca”, dijo Gigi. “ Va a redondear el concepto que tenemos todos sobre ella (Gisela Valcárcel) y su show” , agregó ‘Peluchín’. VIDEO: Willax TV