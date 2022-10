Gabriela Herrera responde a Sergio George por Yahaira: “No he inventado ni la he maleteado”

Gabriela Herrera le respondió a Sergio George luego de que el productor musical negara haberla contratado. La bailarina no se quedó callada y aseguró que no inventó nada al decir que iban a trabajar juntos; sin embargo, aclaró que es cierto que aún no ha firmado para el músico estadounidense. Además, aseguró que no atacó a Yahaira Plasencia, como lo señaló el estadounidense. “Lo único que dije es mi opinión de lo que ella ha hecho. No he comentado nada en contra de nadie. No es que esté inventando ni que esté maleteando a alguien”, expresó. VIDEO: América TV