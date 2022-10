Coreógrafa ‘cuadra’ a Janet tras ser minimizada en vivo: “Las entradas al teatro no llegan por canje”

¡No se calló nada! Janet Barboza se confundió de nombre al presentar a la coreógrafa Alejandra Sánchez, quien fue invitada a “América hoy” para comentar sobre las presentaciones en “El gran show”. Este detalle no pasó por alto por la bailarina, quien le contestó: “Las entradas al teatro no llegan por canje, debe ser por eso que no me conoce”. Sin embargo, la ‘Rulitos’ se ‘picó’ y le respondió a su estilo: “Lo que pasa es que no eres conocida y yo no tengo por qué conocer a todo el mundo”. “Usted es comunicadora y debe saber quién está en la mesa del jurado. Me ningunea hace tiempo” , agregó Sánchez. VIDEO: América TV