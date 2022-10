La locutora de Radio Moda Gianina Portugal entrevistó a Sergio George y aprovechó para contarle que Yahaira Plasencia no le ha devuelto los lentes que le prestó para un evento. Desde ese entonces, la cantante no volvió a contestarle el WhatsApp. “Sucede que en los Premios Heat su outfit iba con unos lentes míos que le encantó y me dijo: ‘Giani, préstame, por favor’, no sabía que lo iba a tirar al público”, relató. Inmediatamente, el productor aseguró que exigiría a la salsera que pague por dicho accesorio. “Yo me encargo de eso, para que lo pague ella”. VIDEO: Radio Moda