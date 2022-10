La exreina de belleza Samantha Batallanos atraviesa un difícil momento luego de enterarse de que su madre fue atropellada el último viernes 14 de octubre. En sus redes sociales, la modelo comentó que quedó en shock al recibir la llamada. Mi mamá tuvo un accidente de carro ayer y tuve que correr (...) Después me di cuenta de que no había pasado a mayores, ahora está convaleciente. No puede caminar, el carro le torció la pierna, le hizo un esguince y le pasó las llantas por los pies; gracias a Dios no fue una ruptura de huesos, todo es manejable”, reveló la Miss Grand Perú 2021. Video: Instagram/@samanthabatallanosoficial