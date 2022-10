Magaly Medina salió con todo durante su último programa de espectáculos y se tomó algunos minutos de tiempo para hablar sobre las recientes declaraciones de Tilsa Lozano, en las que no solo defiende a Gisela Valcárcel, sino que arremete contra la ‘Urraca’. “Gisela habló cuando a ella le dio la gana de hablar, mientras la otra ladra desde hace 25 años y Gisela no le contesta”, expresó la modelo. Ante esto, la figura de ATV no se dejó intimidar y hasta tildó de ‘sobona’ a la exvengadora. “Tu humilde opinión... Hay que aclararle a esta monita con metralleta que es de lo más desinformada. Mentira, me contestaba desde que era una anónima crítica de televisión en la revista (...) repasa un poco para sobonear, porque hasta para sobonear hay que estar informada ”, manifestó. VIDEO: ATV