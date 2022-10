Isabel Acevedo ‘cuadra’ a Ricardo Rondón por tildar de feo a su novio: “Es una falta de respeto”

¡No tolera nada! Isabel Acevedo visitó el programa “En boca de todos” para publicitar una marca de ropa; sin embargo, antes de realizar el desfile en vivo fue cuestionada por el conductor Ricardo Rondón, quien aseguró que su novio Rodney Rodríguez era feo, en son de broma. Eso hizo que la bailarina lo molestara al compararlo con Brad Pitt para invalidar su comentario. Además, acotó: “ No voy a soportar esto, es una falta de respeto , me parece malazo que me digas eso en vivo todavía (…) Dios mío, eres un huachafo, Rondón. ¿Tula? Defiéndeme”. El presentador se autodenominó poco agraciado y expresó que eso le hacía tener la ‘autoridad moral’ para descalificar al compañero de la popular ‘Chabelita’. VIDEO: “En boca de todos”