Yahaira Plasencia tiene miles de fanáticos que la siguen desde sus inicios en la industria musical y varios esperan escucharla en las emisoras locales; sin embargo, no todas transmiten sus canciones. A través de una serie de preguntas y respuestas, la salsera explicó por qué sus temas no suenan en todo el país: “Dicen que mi música no ha pasado los filtros de las radios, no todos, ojo. Dos, en especial, me atrevería a decir que incluso tres, pero ya está. Quizá no les gusta la música que yo hago, no les gusta la música que hace Sergio conmigo, está bien. Igual yo sigo con mi carrera y luchando por mis sueños”. VIDEO: Instagram