Debido al éxito que varios personajes tuvieron gracias a sus asesorías, Serio George se encuentra en el foco de los medios de comunicación. Cantantes como Yahaira Plasencia y Gabriela Herrera mantuvieron conversaciones con él para llevarlas a la cima del éxito musical, pero no todo es color de rosa. El productor mantuvo una conversación con “América espectáculos” y dio a conocer que es víctima de acoso sexual en redes sociales: “Las mujeres me mandan mensajes y hasta fotos desnudas, pero no. Paren eso, por favor”. VIDEO: América TV.