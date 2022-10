‘Peluchín’ admite frente a Sergio George que Gisela es la reina de la TV peruana: “Definitivamente”

Este 13 de octubre, “Amor y fuego” tuvo un invitado especial y se trató de nada menos que Sergio George, quien expresó su gran admiración por Gisela Valcárcel y dijo considerarla la reina de la TV peruana para sorpresa de Rodrigo González. Ante sus palabras, al conductor del programa no le quedó de otra que aseverar su afirmación. “Sí, definitivamente. Es la persona que tiene más tiempo, que ha empezado en el espectáculo, en el entretenimiento y hasta ahora se mantiene”, manifestó ‘Peluchín’. No obstante, esto no lo detuvo al momento de cuestionar a la ‘Farisela’ por sus maneras de hacer rating en el medio televisivo. VIDEO: “Amor y fuego”