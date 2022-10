Magaly aconseja a Vicky Torero, esposa de Kike Suero, tras ampay: “Esos hombres no cambian”

Este 12 de octubre, Magaly Medina sorprendió a los televidentes al sentar a Vicky Torero junto a Kike Suero para mostrarles el ampay del cómico. Debido a la fuerte reacción de la modelo, la ‘Urraca’ no dudó en aconsejarle para que ella no lo perdone: “Esos hombres no cambian porque no quieren o no les da la gana. Una persona como él ya debería ser una persona responsable, que respeta una relación. Ahí debes abrir la puerta, coger tus cosas e irte porque es lo que se tiene que hacer, alejarse de estos hombres tóxicos”. VIDEO: ATV.