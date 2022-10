Magaly Medina reveló un ampay de Kike Suero cuando el cómico estaba presente en el set de televisión con su pareja Vicky Torero. El artista quiso justificar su infidelidad e hizo una broma pesada en la que mencionó a un notario, lo que generó que la conductora enfurezca en pleno programa en vivo, por la referencia a su esposo Alfredo Zambrano, quien se dedica a esa labor. “Ese saco me la prestó un amigo que es notario”, dijo el humorista. “A mí no me vengas con chistes estúpidos acá. A mí no me vas a faltar el respeto, fáltale el respeto a ella, si quieres, que es tu mujer”, le respondió Magaly Medina. Mira cómo fue ese tenso momento. VIDEO: ATV