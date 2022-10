Cachay sale en defensa de Kike Suero tras su ampay: “Él no tiene la culpa, necesita apoyo”

El cómico ambulante Cachay declaró a La República sobre el reciente televisado ampay de Kike Suero con una muchacha en Tacna mientras él y su novia Vicky Torero se encontraban en el set de “Magaly TV, la firme”. Lejos de criticar el actuar de su colega, el humorista solo tuvo palabras machistas que justificaron el escándalo de infidelidad de Suero. “Yo no he visto nada malo, la chica solo se le cuelga, como a cualquiera, pues, hermano. Él no tiene la culpa, él necesita el apoyo ”, fue la cuestionable declaración de Cachay. VIDEO: Paolo Zegarra/URPI - LR