Durante una breve conversación con una reportera de “En boca de todos”, Nikko Ponce contó detalles sobre su interpretación de Paolo Guerrero en la serie “Contigo capitán”. Este 12 de octubre, el programa emitió la entrevista en la que el cantante aseguró que la producción de Netflix no tuvo preferencias al momento de realizar la audición: “Fue un casting con muchos actores de por medio, no crean que fue a dedo. Se tomaron como cinco meses para elegir. En el último mes, no me llamaban. Ahí fue cuando se me ocurrió el video en portugués y me dijeron que esa fue una de las razones por las que me dijeron que sí ”. VIDEO: América TV