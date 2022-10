La noche del 12 de octubre, Magaly Medina sorprendió al contar que se reunió con Karla Tarazona en su casa, pues la locutora no quería recibir a nadie en el departamento en el que vivió con Rafael Fernández. La ‘Urraca’ indicó que notó a Tarazona muy afectada por su separación del ‘Rey de los huevos’. “ La sentí dolida, profundamente dolida. Una mujer enamorada que no quería perder su relación, que sentía que no sabía lo que había pasado”, dijo para luego señalar que la presentadora se conmovió hasta las lágrimas. “ Lloraba desconsoladamente porque sentía que el hombre en el que había confiado la había defraudado, la había decepcionado”, manifestó. VIDEO: América TV