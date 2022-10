Leysi Suárez se retracta de comentarios sobre el peso de Giuliana Rengifo: “Sé reconocer”

Leysi Suárez acudió a “América hoy” la mañana de este 12 de octubre y, desde luego, fue cuestionada por las declaraciones que dio días atrás en “El gran show” al referirse de manera inadecuada al físico de la cumbiambera Giuliana Rengifo. La bailarina dio a conocer que se equivocó al emitir esos desafortunados comentarios y se rectificó al respecto; no obstante, pidió el mismo respeto hacia su compañera. “ Si yo le he dicho eso a ella, que se comió la banda gástrica, sí, retiro mis palabras, de repente fue muy fuerte. Sé reconocer , pero tampoco merezco que ella tilde a mí y a mi bailarín, que hacemos un show y nos sacamos la miércoles por presentar lo mejor, y me tilde de adorno. (...) Yo nunca he hecho bullying a nadie, eso que quede claro”, sostuvo la exintegrante de Alma Bella. VIDEO: “América hoy”