Verónica Linares no olvida su primer ampay en Magaly Medina: “Me comenzaban a perseguir”

Magaly Medina viene delatando a diferentes personajes de la farándula peruana hace varios años y Verónica Linares no iba a librarse de los ‘Urracos’. Durante una breve entrevista, la periodista contó a detalle cómo vivió su ampay con quien ahora es su pareja: “Nosotros salíamos de una discoteca y, yo me había divorciado hace poco y me comenzaban a perseguir y él estaba tipo ‘¿Qué pasa acá?’, le quisieron acercar la cámara y él agarró y le cerró la puerta y dijo ya vámonos”. VIDEO: Youtube.