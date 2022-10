Rodrigo González celebra archivamiento de denuncias entabladas por Tilsa Lozano: “Me quiere ver preso”

“Amor y fuego” reveló que tres de las cuatro denuncias que entabló Tilsa Lozano a Rodrigo González fueron archivadas por el Poder Judicial. Como se recuerda, en 2020, la modelo promocionó unas “pastillas milagro” para supuestamente perder peso, lo cual indignó al conductor y por ello la criticó asegurando que era estafa. “Tus productos sí eran una estafa, por algo te pidieron que rectifiques, así que no mentí, hubieses ganado tú. Yo no tengo la culpa de tus taras en el espíritu. Cuando se trata de los demás, haces leña del árbol caído, pensabas que yo iba a hacer tu relacionista público (…) una por una han ido cayendo (tus denuncias), un matamoscazo judicial. Ella me quiere ver preso”, dijo ‘Peluchín’. Video: Willax TV